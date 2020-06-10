  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شركة "جونسون آند جونسون"

تجربة لقاح «كورونا» على البشر الشهر المقبل

السيسي

تفاصيل اجتماع "السيسي" بوزيرة الصحة

فيديو صادم لضابط أمريكي يسخر من وفاة «جورج فلويد»

فيديو صادم لضابط أمريكي يسخر من وفاة «جورج فلويد»

مصر توسط دولاً خليجية للضغط على إثيوبيا

بيان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

الحج

إجراءات مفاجئة بشأن الحج هذا العام

تصريحات صادمة لكبير خبراء البيت الأبيض عن «كورونا»

تصريحات صادمة لكبير خبراء البيت الأبيض عن «كورونا»

البنك المركزي

بشرى من البنك المركزي رغم "كورونا"

سعودي يعتدي على بنغالي والسبب صادم

ضرب وسب.. فيديو: سعودي يعتدي على بنغالي والسبب صادم

كورونا

المعامل المركزية:ستة آلاف مسحة يوميًا لاكتشاف كورونا

بالصور: حرق خبير في الطب التقليدي حيًا بعد اتهامه بالسحر

بالصور: حرق خبير في الطب التقليدي حيًا بعد اتهامه بالسحر

تفاصيل اجتماع "السيسي" بوزيرة الصحة

آخر الأخبار

السيسي
السيسي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتبرع بالبلازما

#

تفاصيل خطة الصحة لعودة صلاة الجماعة للمساجد

#

سيدة مصابة بكورونا تستغيث بوزيرة الصحة.. ماذا خدث

#

تفاصيل اتصال "السيسي" برئيس وزراء العراق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، وكلٍ من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن الوقوف على استعدادات القطاع الطبي خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى موقف الإجراءات الاحترازية فيما يخص امتحانات الثانوية العامة.

واطلع الرئيس من وزيرة الصحة على إجراءات الحكومة لمواجهة المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، خاصةً من حيث تطور متوسط الأعداد اليومية من حالات الإصابة والتعافي، فضلاً عن التحديات التي تواجه الحكومة والدعم المطلوب في هذا الإطار.

وقد استعرضت الدكتورة هالة زايد الموقف الراهن من نسب الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والتي تتركز بالأساس في محيط القاهرة الكبرى، مشيرةً إلى أن تزايد أعداد الإصابة ما يزال في الإطار المطمئن مقارنةً بالدول الأخرى ذات التعداد السكاني المماثل لمصر، حيث تلاحظ تناقص عدد الحالات الحرجة وثبات معدل الوفيات وزيادة سرعة التعافي لدى المصابين، ومؤكدةً  استمرار قدرة القطاع الطبي على التعامل مع الوضع الوبائي الحالي، سواء من حيث القدرة الاستيعابية للمستشفيات، أو توفير بروتوكولات العلاج الطبي المحدثة، حيث عرضت في هذا الإطار أبرز الإجراءات المتخذة حتى الآن على مستوى المحافظات من تطوير لمستشفيات الحميات والصدر، وتوزيع العلاج من خلال القوافل الطبية والوحدات الصحية، وإنشاء غرفة عمليات فرعية بكل محافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى أهم ملامح تعامل الوزارة خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما من خلال استخدام علاج بلازما المتعافين الذي أثبت فعاليته مع الحالات الحرجة وشديدة الحرج، إلى جانب التوسع في المعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وكذا تكثيف الحصول على شحنات من الكواشف السريعة والأجهزة المعملية للكشف عن الفيروس، بالإضافة إلى إصدار تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة لسهولة التعريف بالمعلومات المختلفة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل معه، فضلاً عن قيام الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لبلورة خطة إجراءات للتعايش مع الجائحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بريطانيا ترفع الحظر عن مقابلات العشاق
» ضرب وسب.. فيديو: سعودي يعتدي على بنغالي والسبب صادم
» شرطي أمريكي يسخر من وفاة «فلويد».. هذا ما ينتظره
» الاحتجاجات ترفع إصابات كورونا في لبنان
» سجن مدرب جمباز بعد معاشرته فتاة صغيرة لعدة سنوات
» «العشق الممنوع».. محاكمة ضابطة عاشرت نزيلاً داخل السجن
» قطر تسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا لليوم الثاني
» إلزام شركات التأمين بالمساهمة في علاج مصابي كورونا
» زوجة تصور فيديو صادم لزوجها مع أحد أبنائه
» إصابات "كورونا" في السعودية يقفز لرقم غير مسبوق
» تباين مؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية