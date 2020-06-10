» بريطانيا ترفع الحظر عن مقابلات العشاق

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم، تخفيف إجراءات الإغلاق العام، لتشمل السماح للمرة منذ أكثر من ثلاث شهور باللقاءات بين أسرتين منفصلتين.
واعتبارًا من منتصف ليل السبت المقبل، لن تحتاج أسرتان عند اتصالهما إلى اتباع قاعدة المترين للتباعد الاجتماعي، إذ سيسمح بالعناق والتقبيل ومشاركة رعاية الأطفال والوجبات، والتسكع في الداخل، والبقاء في الليل وحتى ممارسة العلاقة الحميمة لأول مرة منذ 23 مارس.

وقال جونسون: "هناك الكثير من الناس... خاصة أولئك الذين يعيشون بمفردهم، والذين يشعرون بالوحدة ويكافحون من أجل عدم القدرة على رؤية الأصدقاء والعائلة".

وأضاف: "من هذا الأسبوع (المقبل)، سوف نسمح للأسر المنفردة - البالغين الذين يعيشون بمفردهم، أو الآباء الوحيدين الذين لديهم أطفال تحت سن 18 - بتشكيل" فقاعة دعم "مع أسرة أخرى".

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن "جميع من هم في فقاعة دعم سيكونون قادرين على التصرف كما لو كانوا يعيشون في نفس الأسرة".

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ ثلاثة أشهر التي يتم فيها منح الأسر المختلفة الإذن بكسر قاعدة التباعد الاجتماعي التي تمتد لمسافة مترين، وفف صحيفة "ديلي ميرور".

ويستفيد من القرار الشخص الذي يعيش بمفرده، أو الوالد الوحيد الذي يعيش مع أطفال دون سن 18 عامًا، بالاجتماع مع شخص ما في أسرة أخرى.

وأضاف: "من هذا الأسبوع ، سوف نسمح للأسر المنفردة - البالغين الذين يعيشون بمفردهم ، أو الآباء الوحيدين الذين لديهم أطفال تحت سن 18 - بتشكيل" فقاعة دعم "مع أسرة أخرى".

ويسمح القرار باللقاءات الغرامية بين الشباب والفتيات. إذا كانت صديقة تعيش بمفردها، على سبيل المثال، يمكنها مقابلة صديقها والبقاء معًا طوال الليل.

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