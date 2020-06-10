  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة

مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير

موقف سوداني جديد بشأن الجنائية الدولية

محمود الخطيب

"كاف" يبحث مصير "أبطال إفريقيا" بمشاركة "الخطيب"

شركة "جونسون آند جونسون"

تجربة لقاح «كورونا» على البشر الشهر المقبل

خالد الغندور

إصابة ابنة «خالد الغندور» بفيروس كورونا

السيسي

تفاصيل اجتماع "السيسي" بوزيرة الصحة

فيديو صادم لضابط أمريكي يسخر من وفاة «جورج فلويد»

فيديو صادم لضابط أمريكي يسخر من وفاة «جورج فلويد»

مصر توسط دولاً خليجية للضغط على إثيوبيا

بيان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

الحج

إجراءات مفاجئة بشأن الحج هذا العام

تصريحات صادمة لكبير خبراء البيت الأبيض عن «كورونا»

تصريحات صادمة لكبير خبراء البيت الأبيض عن «كورونا»

دراسة: كورونا أقل فتكًا أربع مرات من المتوقع

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

دراسة: الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا بنسبة النصف

#

جامعة سنغافورة: انتهاء أزمة كورونا في مصر قريبًا

#

دراسة: "كورونا" ينتهي من مصر والخليج في هذا الموعد

#

معدل الوفيات بكورونا أقل ست مرات في الدول التي تستخدم لقاح السل

كشفت دراسة أن (كوفيد – 19)، المرض الذي يسببه فيروس كورونا أقل فتكًا بما يصل إلى أربع مرات مما كان يُخشى منه في السابق.
وبينت مراجعة لدراسات ترصد الأجسام المضادة - التي ترسم صورة أوضح بكثير عن عدد الأشخاص المصابين بالفعل - أن معدل الوفيات في الفيروس يبلغ 0.25 في المائة، مما يعني أنه يقتل واحدًا من كل 400 شخص يصاب به.

وتستند الأرقام إلى تحذيرات سابقة لجامعة "كوليدج لندن" حول إمكانية وفاة 500 ألف بريطاني في حال عدم اتخاذ إجراءات وقائية، علمًا بأن الإنفلونزا الموسمية تقتل حوالي 0.1 في المائة من المرضى. 

واستندت الدراسة إلى أرقام من 23 استقصاء اختبار مختلفًا تم إجراؤه في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن معدل الوفيات الفعلي يتراوح من 0.02 إلى 0.78 في المائة.

وتشير النتائج إلى أن ما يصل إلى 20 مليون شخص في جميع أنحاء بريطانيا - ما يقرب من ثلث السكان - أصيبوا بالمرض. 

ويتناقض هذا مع التقديرات الرسمية لهيئة الرعاية الصحية في إنجلترا، التي تشير إلى أن 4.67 مليون شخص فقط في إنجلترا، أي 8.5 في المائة من السكان، وبيانات أخرى لمكتب الإحصاءات الوطنية بأن المعدل 6.89 في المائة - 3.79 مليون.

وقاد الدراسة الدكتور جون ايواناديس من جامعة ستانفورد، عالم الأوبئة الذي كان بين ثلاثة علماء اتهموا الشهر الماضي بمحاولة جعل (كوفيد – 19) يبدو أقل فتكًا بعد أن زعموا أن الفيروس منتشر أكثر 54 مرة مما أظهرت البيانات الرسمية.  

وشكك الخبراء في التقدير، مما ألقى بظلال من الشك على الطريقة التي أجريت بها الدراسة، وقالوا إن المؤشرات تظهر أن الفيروس أكثر فتكًا. 

واستخدم الدكتور إيواناديس، دراسات الأجسام المضادة - التي تعتبر أفضل طريقة لاكتشاف الحجم الحقيقي لتفشي المرض - لتحديد معدل الإصابة بالوفيات.  

ولا زال حجم تفشي مرض (كوفيد – 19) في العديد من البلدان، مثل بريطانيا، لغزًا بسبب القرارات المثيرة للجدل بالتخلي عن الاختبار الشامل.

وأظهرت دراسات علمية، أن بعض المرضى الذين عانوا من أعراض خفيفة فقط ينتجون مستويات من الأجسام المضادة بالكاد يمكن اكتشافها.

وقدرت بعض عينات الانتشار المصلي، أن حوالي 5 ملايين بريطاني أصيبوا بالمرض منذ أن خرجت الأزمة عن نطاق السيطرة في مارس. 

تراوحت نسبة انتشار الأجسام المضادة في العينات التي تم تحليلها من منخفضة تصل إلى 0.1 في المائة في ولاية برازيلية واحدة إلى ما يقرب من نصف (47 في المائة) في بروكلين بنيويورك. 

على سبيل المثال، تظهر الأرقام من بروكلين أن 4،894 شخصًا ماتوا بسبب (كوفيد – 19) بحلول 19 مايو، وقد أجريت الدراسة نفسها في بداية الشهر. 

يشير التقدير الأصلي إلى إصابة 1.2 مليون شخص في البلدة، مما يعطي معدل وفيات تقريبي 0.41 في المائة.

وأظهرت البيانات أن كوبي - وهي مدينة في اليابان – سجلت أدنى معدل للوفيات (0.02 في المائة) ، بناء على تسجيلها 10 وفيات بين ما يقدر بنحو 41000 حالة.

فيما وصلت النسبة إلى 0.86 في المائة بميلانو، حيث توفي 1459 حالة من أصل 170 ألف إصابة. 

لكن صحيفة "ديلي ميل" قالت إنه من المستحيل رياضيًا أن يكون معدل الوفيات 0.02 في المائة فقط في بريطانيا، لأنه يعني أن 200 مليون بريطاني قد أصيبوا بالفعل بالمرض. 

ويستند هذا إلى البيانات الرسمية الصادرة اليوم والتي أظهرت أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة - التي يبلغ عدد سكانها 66 مليونًا فقط - هو 51 ألف حالة وفاة على الأقل.

فيما أثارت دراسة الدكتور أيوناديس، التي لم يراجعها علماء آخرون انتقادات من أحد علماء الأوبئة. 

وقال جدعون مايرويتز كاتز، من جامعة ولونجونج في أستراليا عبر موقع "تويتر"، إن مسوحات اختبار الأجسام المضادة التي اختارت الدراسة استخدامها لا تبدو عالية الجودة، وإن معايير تضمينها أو استبعادها ليست صارمة بما يكفي.

وأضاف أن الورقة ليس لديها "منهجية واضحة" و"معايير غريبة" و"استبعدت أقوى التقديرات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دراسة: كورونا أقل فتكًا أربع مرات من المتوقع
» بريطانيا ترفع الحظر عن مقابلات العشاق
» ضرب وسب.. فيديو: سعودي يعتدي على بنغالي والسبب صادم
» شرطي أمريكي يسخر من وفاة «فلويد».. هذا ما ينتظره
» الاحتجاجات ترفع إصابات كورونا في لبنان
» سجن مدرب جمباز بعد معاشرته فتاة صغيرة لعدة سنوات
» «العشق الممنوع».. محاكمة ضابطة عاشرت نزيلاً داخل السجن
» قطر تسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا لليوم الثاني
» إلزام شركات التأمين بالمساهمة في علاج مصابي كورونا
» زوجة تصور فيديو صادم لزوجها مع أحد أبنائه
» إصابات "كورونا" في السعودية يقفز لرقم غير مسبوق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية