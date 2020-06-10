مالك تشيلسي يتبرع بجائزة دوري كرة القدم

أعلن تشيلسي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، التبرع بـ100 ألف جنيه إسترليني لجمعية خيرية لدعم السيدات والأطفال المعرضين للعنف المنزلي خلال جائحة كورونا.

ونال تشيلسي لقب الدوري لموسم 2019-2020 عن طريق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع الماضي بعد اللجوء إلى معدل النقاط لكل مباراة بعد إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب أزمة تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

وحذر خبراء أن إجراءات العزل العام والبقاء بالمنزل خلال فترة الوباء قد تتسبب في المزيد من حوادث العنف المنزلي، ويصبح من الصعب وجود دعم للمتضررين لذا ترى إيما هايز مدربة تشيلسي أن التبرع بالجائزة المالية، هو أقل شيء يمكن فعله.

وقالت هايز في بيان لتشيلسي: "إنها جمعية خيرية (في بريطانيا) قريبة من قلوب وعقول فريق السيدات وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للمالك رومان أبراموفيتش وكل شخص آخر في النادي".

وأضافت "هذا يجعلني أشعر بالفخر أن نادينا يدعم هؤلاء الأشخاص أصحاب الحظ القليل في أوقات الحاجة".

وسبق أن أعلن تشيلسي أنه فتح أبواب فندقه في ستامفورد بريدج للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن بينما تبرع فريق الرجال بالمال لمؤسسة النادي لدعم المحتاجين خلال هذه الأزمة.