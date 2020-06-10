  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نيل فيرجسون

وفيات كورونا في بريطانيا كان يمكن أن تنخفض إلى النصف

الدولار

كورونا يهدد الاقتصاد الأكبر عالميًا.. عجز ضخم في الميزانية الأمريكية

سلمان

لماذا كرم الملك سلمان هؤلاء الأشخاص تحديدًا؟

جون سينا

«جون سينا» يتبرع بمليون دولار لأرواح السود: كن شجاعًا ومنفتحًا

الدولار

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات

وزيرة الصحة

تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة

مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير

موقف سوداني جديد بشأن الجنائية الدولية

محمود الخطيب

"كاف" يبحث مصير "أبطال إفريقيا" بمشاركة "الخطيب"

شركة "جونسون آند جونسون"

تجربة لقاح «كورونا» على البشر الشهر المقبل

مصر توسط دولاً خليجية للضغط على إثيوبيا

بيان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

أستاذ طب تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتداء الكمامة

آخر الأخبار

الكمامة
الكمامة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

دراسة: يجب ارتداء الكمامة أثناء العلاقة الحميمة

#

مصر تدخل مرحلة الذروة الأسبوعين المقبلين

#

دراسة: كمامة الوجه تحد من عدوى كورونا بنسبة 75 في المائة

#

أستاذ قانون دولي تحذر من عقوبة التستر على الجماعات الإرهابية

أكدت الدكتورة لمياء محسن، عميدة كلية الطب بجامعة نيو جيزة، وأستاذ طب الأطفال، ضرورة عدم ارتداء الكمامة للأطفال الذين هم أعمارهم أقل من 4 سنوات.

وقالت لمياء محسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن الأطفال من 4 أعوام لـ10 أعوام، هم من يحق لهم ارتداء الكمامات، فضلًا عن أنه ليس من المنطقي تواجد الأطفال في الأماكن المزدحمة بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أن الأم في حالة وضعت الكمامة لطفلها، لابد من متابعتها المستمرة له، خاصة وأنه في حالة بلل الكمامة بلعاب الطفل، ستضر الطفل، لذلك تغييرها أمرًا ضروريًا، ونزعها بعد ساعة ونصف أو ساعتين، لأنه سيكون خطرًا إذا بقيت الكمامة على فم وأنف الطفل أكثر من ذلك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الصحة": هذه المحافظات أقل إصابة بكورنا وأكثر وعيًا بالوقاية
» فيديو.. لحظة مؤثرة بين أب وأطفاله الذين لم يرهم منذ 3 شهور
» سرقة لاعب كرة شهير تحت تهديد السلاح في الشارع
» أستاذ طب تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتداء الكمامة
» أميرة سعودية تترشح لمنصب دولي مرموق
» دراسة: ارتداء الكمامة يمنع حدوث موجة ثانية من كورونا
» دراسة: كورونا أقل فتكًا أربع مرات من المتوقع
» بريطانيا ترفع الحظر عن مقابلات العشاق
» ضرب وسب.. فيديو: سعودي يعتدي على بنغالي والسبب صادم
» شرطي أمريكي يسخر من وفاة «فلويد».. هذا ما ينتظره
» الاحتجاجات ترفع إصابات كورونا في لبنان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية