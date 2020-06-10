» فيديو.. لحظة مؤثرة بين أب وأطفاله الذين لم يرهم منذ 3 شهور

10 يونيو 2020 - 09:14 م

وثق مقطع فيديو، لحظة مؤثرة بين وأب أطفاله الثلاثة، بعد أن غاب عن رؤيتهم لمدة 12 أسبوعًا، في ظل إجراءات العزل العام التي اتخذتها الحكومة البريطانية لمنع تفشي فيروس كورونا.





وأخبرت كلير شارمان (31 عامًا)، أطفالها صوفي، (9 أعوام)، سيان (8 أعوام)، وإيسلا (3 أعوام)، أن "سباكًا" قادم إلى منزلهم في مدينة سارناو بويلز، حيث ارتدوا بدلات صغيرة وكمامات الوجه لحماية أنفسهم.





لكن "السباك" كان في الواقع والدهم، بن شارد (36 عامًا)، الذي لم يروه منذ 8 مارس، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".





وعادة ما كان "بن شارد" المنفصل عن "كلير" يرى أولاده في نهاية كل أسبوع. لكن بسبب معاناة الطفل "سيان" من حالة وراثية نادرة تسبب الصرع، مما يعرضه لخطر كبير، قررت الأسرة الحفاظ على مسافة أثناء فترة الإغلاق.





وقالت الأم: نحن لا نعرف كيف سيؤثر عليه (كوفيد – 19) لأنه نادر جدًا وأردنا حمايته. وعندما وصل الأب لرؤية أولاده، حيث وقف في الحديقة الأمامية، قالت كلير إنها "عرفت" أنه "يريد حضنًا" منهم.





وتابعت: "كنت أعلم أنهم يريدون احتضانه إذا رأوه، لذلك أخبرتهم أن السباك قادم إلى المنزل وكان عليهم ارتداء الكمامات"، بعد أت ادعت أن السباك يحتاج إلى دخول المنزل، وألبستهم بدلات الخطر، حتى يحضر والدهم.





ووصفت الأم كيف استقبل الأطفال والدهم، قائلة: "لقد كانوا سعداء للغاية، وكان ذلك عاطفيًا حقًا، كان والدهم يبكي. لقد كان من صعب حقًا أثناء الإغلاق، استمروا في سؤالي: "متى يمكننا أن نذهب ونرى أبي؟".



