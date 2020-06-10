» سرقة لاعب كرة شهير تحت تهديد السلاح في الشارع

شهد أحد شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، واقعة مؤسفة ةيوم أمس، عندما تعرض لاعب كرة شهير لسطو مسلح.



وكان ضحية الواقعة الإسباني صامويل كاستييخو لاعب نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، حيث هاجمه لصان.



ونشر كاستييخو عبر الحالة اليومية الخاصة به على حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام"، معلقا: "ماذا يحدث في ميلانو يا رفاق؟ لقد تعرضت لتوي للسرقة على يد لصين تحت تهديد المسدس".

وأكدت تقارير صحفية، أن اللصين استوقفا كاستييخو أثناء قيادته سيارته في المدينة الإيطالية، وأشهرا السلاح في وجه اللاعب، ليستسلم لهما ويسمح لهما بسرقة ساعته دون مقاومة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها أحد لاعبي كرة القدم للسرقة في الوقت الأخير، فسبق وأن تعرض منزل الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي للسرقة.



وتعرض لاعبا نادي توتنهام الإنجليزي، ديلي آلي ويان فورتنخن أيضا للسرقة في مدينة لندن البريطانية، حيث سرق آلي على يد لص تحت تهديد السلاح، إضافة إلى تعرض مجموعة من لاعبي قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وغيرهم.