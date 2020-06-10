«جون سينا» يتبرع بمليون دولار لأرواح السود: كن شجاعًا ومنفتحًا

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جون سينا
جون سينا
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فتحي مجدي

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ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ45.42 مليار دولار

أعلن بطل مصارعة المحترفين، جون سينا، تبرعه بمبلغ مليون دولار من إيرادات نزالاته لصالح مؤسسات الدفاع عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي.
وأعرب سينا في تغريدة عبر موقع "تويتر" عن سعادته للغاية للانضمام إلى المبادرة التي تتبناها فرقة BTS Army)) الغنائية. وأضاف: "أحد الأسباب العديدة التي أحترم بها BTS... شكرًا لك #BTS وBTSARMY".

وبلغ إجمالي المتبرعين في الحملات التي تحمل شعار "الدفاع عن حياة السود"، أكثر من 35 ألف شخص، بقيمة تبرعات تصل إلى 3 مليون دولار.

وهذه الحركة في طليعة الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة بعد وفاة المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد في 25 مايو الماضي على يد شرطي أبيض وضع ركبته على رقبته لأكثر من ثماني دقائق، وهو يتوسل إليه قائلاً: "لا أستطيع أن أتنفس".

وقال سينا على "تويتر" الثلاثاء: "التغيير ليس سهلاً أبدًا لأنه يأخذنا بالاعتراف بأن جهودنا وأساليبنا قد تكون معيبة إلى حد التشويه الشديد". وأضاف: "كن شجاعًا ومنفتحًا في هذه اللحظات. نرحب بالأفكار وحد من الأعذار".

واعتبر سينا أن "التغيير غير مريح لكنه يمكن أن يسفر عن المزيد من السعادة للجميع على المدى الطويل".

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