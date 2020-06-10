بيان هام من «المترو» بعدد ركاب القطارات خلال 24 ساعة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن قطارات المترو نقلت أمس الثلاثاء 9 يونيو، حوالي مليون و63 ألف راكب، خلال 1097 رحلة بالخطوط الثلاثاء.

وكشف المترو في - بيان رسمي- أن عدد ركاب الخط الأول (حلوان - المرج) وصل إلى 606 آلاف خلال 372 رحلة، بينما نقل الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب) حوالي 395 ألف راكب في 409 رحلة، أما الخط الثالث (العتبة - عدلي منصور) فنقل حوالي 61 في 316 رحلة.

يذكر أن خطوط المترو الثلاثة، تنقل حوالي 2.5 مليون راكب يوميا في الأيام العادية.