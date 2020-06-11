» هيكل يعلن 5 قرارات جديدة لـ الحكومة لمواجهة كورونا

متابعات- محمد إبراهيم
أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عدة قرارات جديدة أثناء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" لمناقشة عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.
وجاءت أهم تلك القرارات على النحو التالي:
- تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا بشكل يومي اعتبارًا من الأحد المقبل.
- بدء فتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة من أول يوليو مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتقييم الموقف أولًا بأول.
- استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات الفترة المقبلة.
- إعادة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية من أول يوليو.
- بدء استلام اشتراكات النوادي من 15 حتى 30 يونيو.
مغرب07:04 م
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
12:00
عصر
15:38
مغرب
19:04
عشاء
20:34