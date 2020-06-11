الأزهر يؤكد لعبة " ببجي" عبث بالعقيدة ومرتعا خصبا للجريمة

11 يونيو 2020 - 01:53 م

حذر الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، من استخدام الألعاب الالكترونية، لأنه يوجد مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها عند استخدامها.

وأضاف الحديدي، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز أنه يجب مراعاة الأبعاد النفسية والبدنية حتى ننشىء جيلا يستطيع تحمل المهام.

وأوضح أنهم أصدروا فتوى منذ عام وشهرين بمنع لعبة "بابجي" كونها لعبة تحث على العنف، وتسهل الضرب والدم والقتل والتفجير، ومن ثم تتكون صورة راسخة في النفوس، وتزداد معدلات الجرائم.

كما نوه الحديدي، إلى أن اللعبة أصدرت تحديثا جديدا، يتضمن الركوع أمام صنم، معتبرا أنه نوع من العبث بالعقيدة، مضيفا أنه إذا هان على الإنسان عقيدته، فلا يوجد شيء آخر أهم يحافظ عليه، لافتا إلى أنهم تمكنوا من حذف هذا التحديث على اللعبة.