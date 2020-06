لفتة إنسانية من "صلاح" داخل محطة وقود

قالت تقارير صحفية إن النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قام بلفتة إنسانية رائعة خلال تواجده في إحدى محطات البنزين في المدينة الإنجليزية الشهيرة.

وأشار موقع "ليفربول إيكو"، إلى أن اللاعب ظهر في محطة "سينسبيري" للبنزين في مدينة ليفربول، وكان يرتدي قميص الريدز، إذ يبدو أنه كان عائدا من مران الفريق في ملعبب "أنفيلد" استعدادا لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد الموقع أن "صلاح" التقى بعض جماهير ليفربول في محطة البنزين، حيث كانوا يستقلون سياراتهم، ويريدون تزويدها بالوقود، وقرر صلاح في بادرة منه تحمل تكاليف تزويد سيارات جماهير ليفربول بالوقود؛ ما أثار إعجاب وامتنان جمهور الريدز.

تجاوبت جماهير ليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع بادرة محمد صلاح بإعجاب شديد، وأكدوا أن اللاعب يحظى بحب واسع النطاق من الجماهير، وأصبح محبوب الجماهير بأدائه وسلوكياته سواء داخل الملعب أو خارجه.

