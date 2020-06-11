بعد إندونيسيا.. ماليزيا تعلّق حج مواطنيها هذا العام

11 يونيو 2020 - 02:53 م

أعلنت السلطات الماليزية موقفها بشأن حج هذا العام، حيث قررت اليوم تعليق حج مواطنيها.

وعبرت ماليزيا في قرارها، عن تقديرها لدور المملكة العربية السعودية، في مكافحة الوباء.

وجاء قرارها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب في إيقاف عدة أنشطة على مستوى العالم.

وكانت إندونيسيا قد سبقت ماليزيا في قرارها بتعليق توقيف الحج هذا العام.

وأعلن فخرول الرازي وزير الشون الدينية الإندونيسي، أمس الأول الثلاثاء، أن إندونيسيا ألغت الحج هذا العام.

وأضاف أنه في كل عام يذهب مئات الآلاف من الإندونيسيين إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقع أقدس المواقع الإسلامية - مكة والمدينة- وبالنسبة للعديد من الإندونيسيين يعتبر الحج الديني حدثًا لمرة واحدة في العمر، حيث يبلغ متوسط وقت الانتظار 20 عامًا بسبب نظام الحصص، وفقًا لأمانة مجلس الوزراء في جاكرتا.