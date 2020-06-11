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فيديو.. جماهير ليفربول تتغزل في إنسانية «محمد صلاح»

الرياضة

صلاح
صلاح
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فتحي مجدي

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فاجأ النجم الدولي المصري، محمد صلاح، جماهير ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب في صفوفه بموقف لاقى استحسانهم، وجعلهم يغدقون عليه بعبارات المدح والثناء.

وظهر صلاح في محطة "سينسبيري" للبنزين في مدينة ليفربول، مرتديًا قميص فريقه "الريدز"، أثناء تواجد بعض جماهير ليفربول في محطة البنزين، للتزود بالوقود.

وسارع صلاح إلى تحمل تكاليف تزويد سيارات جماهير ليفربول بالوقود، الموقف الذي حياه أنصار "الريدز"، بعد أن قاموا بتصويره في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحصل الجناح المصري على إعجاب أنصار ليفربول بأدائه الرائع على أرض الملعب في الموسمين الأولين، وفاز بالحذاء الذهبي لعامين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن سلوكه خارج اللعب زاد من شعبيته بين الجماهير، وظهر ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهوره في مقطع داخل محطة بنزين، وهو يدفع ثمن البنزين للجماهير.

وغرد الكثير من أنصار ليفربول مشيدين بـ "الملك المصري". وكتب أحدهم: "بطل مطلق"، بنما علق آخر: "كيف يمكنك أن لا تحب هذا الرجل!!"، وصاح ثالث: "يا له من أسطورة."

بينما مازحه معلق بالقول: "إنه لا يتواصل مع المتطرفين، ولا يترك أي شخص آخر بالقرب منه حتى".

ويحظى صلاح بشعبية جارفة في أوساط جماهير ليفربول الإنجليزي، ولطالما لبى دعوات مشجعين إلى التصوير معهم وإهدائهم قمصانه.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول أولى مبارياته بعد عودة الدوري الإنجليزي في 21 من يونيو الجاري، أمام فريق إيفرتون.

ويرجح أن يغيب صلاح عن المباراة، إذ تعرض لإصابة عضلية، أثناء خوضه المران الجماعي مع الريدز.


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