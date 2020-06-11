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فيديو صادم: ثعبان ضخم يتجول مع صاحبه بجوار الأطفال

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ثعبان
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فتحي مجدي

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أظهر مقطع فيديو، رجلاً وهو يتجول داخل حديقة عامة بصحبة أفعى ضخمة.

وصور الفيديو داخل مجمع بريجورود ليسنوي السكني في بلدة فيدنوي بموسكو، ويظهر فيه ثعبان ضخم بطول مترين يلتقطه صاحبه من ذيله، تاركًا كل من يراه في حالة من الصدمة والذهول.

وظهر الرجل وهو يجلس على مقعد بجانب امرأة وطفل صغير، في الوقت الذي كان فيه الثعبان ينزلق نحو عربة، بينما يركض طفل لمراقبته عن كثب.

وقال صاحبة الأفعى كيريل لوجفنكوف لوسائل إعلام محلية: "استمتع الناس بالمشي بجانب حيواني الأليف. لم يكن أحد خائفًا، وبدلاً من ذلك استمروا في الرغبة في لمسها لذلك اضطررنا للذهاب إلى مكان آخر".

وأضاف أن الثعان يبلغ من العمر خمس سنوات ويصل طوله إلى مترين. وعلى الرغم من أنه يقول إنه لا يقوم بتربية الثعابين، لكنه يشير إلى أنه لديه خمسة أفأعى أخرى في المنزل.

وتعد "بوا بوابر" هي واحدة من الثعابين الأكثر شيوعًا داخل المنازل بسبب طبيعتها الهادئة، وحجمها المذهل. وغالبًا ما تتحمل الثعابين التي يتم الاحتفاظ بها في المنازل التعامل معها لفترة طويلة من الزمن ويتم إطعامها بشكل عام القوارض التي التي يتم شراؤها مجمدة.

شاهد الفيديو..

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