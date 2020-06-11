دراسة: البيوضات تجذب الحيوانات المنوية الأنسب للإخصاب

كشف دراسة حديثة، أن بويضات المرأة تعمل على انتقاء أكثر الحيوانات المنوية مثالية للإخصاب.

ومن خلال النظر في عينات متبقية من 16 زوجًا يخضعون لعلاج تناسلي، وجد باحثون من السويد أن البويضات تطلق مادة كيميائية تجذب أنواعًا معينة فقط من الحيوانات المنوية، بغض النظر عما إذا كانت تأتي من الشريك المختار للمرأة.

وقال مؤلف الدراسة جون فيتزباتريك، الأستاذ المساعد في قسم علم الحيوان بجامعة ستوكهولم في السويد، إن الانتقائية قد تكون طريقة لفرز أفضل الجينات.

وأضاف لشبكة (CNN): "توقعنا أن نرى نوعًا ما من تأثير الشريك، ولكن في نصف الحالات كانت البويضات تجتذب المزيد من الحيوانات المنوية من ذكر عشوائي".

واعتبر أن "التفسير الأكثر ترجيحًا لذلك هو أن هذه الإشارات الكيميائية تسمح للإناث باختيار الذكور الأكثر توافقًا وراثيًا".

وذكر الباحثون أن البويضات تطلق مواد كيميائية أثناء الإباضة تعرف باسم الجاذبات الكيميائية، والتي يقول فيتزباتريك إنها تعمل مثل "مسار التنقل" للحيوانات المنوية لتعقب البويضة.

في الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة وقائه الجمعية الملكية، تبين أن أقل من 18 في المائة من الحيوانات المنوية، عندما تلتقط الإشارة، تسبح بقوة نحو البويضة، مما يزيد من فرص الإخصاب.

ويعتقد الباحثون بقيادة فيتزباتريكأن هذا يمكن أن يقضي على الحيوانات المنوية الأقل جاذبية مع عدد أقل من المتغيرات الجينية، مما يجعل الطفل أقل مناعة ضد الأمراض.

ويمكن أن يؤدي جذب البويضة للحيوانات المنوية بجينات أكثر تنوعًا أن يُسلّح الطفل في نهاية المطاف بنظام مناعة أفضل.