كورونا.. وفيات إيطاليا تتراجع

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سجلت إيطاليا، اليوم الخميس، تراجعا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 53 حالة مقابل 71 أمس الأربعاء.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 53 حالة، وبلغ 34167 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الوفيات اليومية، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة 9 يونيو إلى 79 حالة وفي 10 يونيو إلى 71.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 379 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236142.

ويشهد معدل الإصابات اليومية تقلبات معينة تأتي بعد أيام من الانخفاض المتواصل، وسجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 9 يونيو 283 حالة، وفي 10 يونيو 202.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 31710 إلى 30637، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 249 إلى 236 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 1399 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 169939 إلى 171338 شخصا، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.746 مليون، في وقت يبلغ فيه عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، وأعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ4 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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