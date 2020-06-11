رقم قياسي في الكويت

11 يونيو 2020 - 07:05 م



سجل مطار الكويت الدولي يوم أمس، رقماً قياسياً جديداً بعدد الرحلات المغادرة، منذ بدء انتشار فيروس "كورونا".





وكشفت صحيفة الراي أن عدد الرحلات الجوية بلغ 32 رحلة حملت 6180 راكباً.





وقال مصدر مطلع في الإدارة العامة للطيران المدني إن عدد الرحلات المغادرة أمس، هو الأكبر منذ بدء الجائحة، وقد نقلت ركاباً من الجنسيات الخليجية والعربية والآسيوية إلى بلادهم، وكان النصيب الأكبر للجالية المصرية، بـ 23 رحلة، عاد على متنها 4229 من المقيمين في البلاد إلى بلادهم.





وتابع المصدر ان المطار شهد ايضا رحلات اخلاء لمقيمين من الجالية الهندية إلى بلادهم، على متن 7 طائرات حملت 1132 راكباً، ورحلة إلى الدوحة وعلى متنها 209 ركاب، ورحلة إلى الأردن بـ 320 راكباً.





وشدد المصدر على ان الطيران المدني أصدر تعليمات مباشرة لشركات الطيران كافة، ومقدمي الخدمات الأرضية والركاب، بضرورة الالتزام بالجوانب الصحية، من خلال التباعد الاجتماعي للركاب، وارتداء الكمام والقفازات، وأخذ قياس الحرارة لكل المسافرين، وتطبيق كل شروط السلامة ووضع الحواجز.



