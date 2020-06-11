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أنباء عن تقديم كبير محامي البيت الأبيض استقالته

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البيت الأبيض
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الطيب حسين

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أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يقدم كبير محامي البيت الأبيض أمام المحكمة العليا الأمريكية، نويل فرانسيسكو، استقالته قريبا.

وستكون هذه ثاني استقالة لمسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل في غضون يومين، بعد أنباء عن اعتزام كبير المدعين المشرفين على قسمها الجنائي بريان بنشكوفسكي ترك منصبه في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وواجهت وزارة العدل ووزيرها وليام بار، انتقادات للتحركات الأخيرة التي اعتبرت أنها تعطي الأولوية لأصدقاء وحلفاء ترامب المقربين، بما في ذلك جهودها المستمرة لإسقاط تهمة جنائية ضد مايكل فلين، وهو مستشار كبير سابق أقر بأنه مذنب بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي.

ومنذ عام 2017، قاد فرانسيسكو مكتب المحامي العام، وهو قسم بوزارة العدل يدافع عن سياسات الحكومة من الطعون القانونية.

ودافع فرانسيسكو عن سياسات الرئيس دونالد ترامب بما في ذلك حظر دخول مواطني دول يغلب على سكانها المسلمون.

وكان فرانسيسكو، مثل بنشكوفسكي، يخطط منذ فترة لترك منصبه هذا الصيف، وفقا للشخص المطلع على خططه والذي طلب عدم نشر اسمه لأن قرار الاستقالة لم يعلن بعد.

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