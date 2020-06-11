السماح باللعب لـ3 أندية.. قرار جديد من "الفيفا" بشأن اللاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أنه سيسمح للاعبين باللعب في 3 أندية بدلا من اثنين على مدار موسم واحد في تغيير مؤقت للوائح من أجل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الرياضة.

وأضاف " فيفا " في بيان، أن القرار يهدف إلى تجنب أي مخاوف تتعلق باللاعبين غير المرتبطين بأندية.

وأوضح أنه سيسمح للاتحادات الوطنية بفتح باب الانتقالات لموسم 2020-2021 قبل انتهاء الموسم الحالي.

وذكر أن التغيير يهدف إلى السماح للأندية باستكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتها الأصلية، حتى في ظل امتداد الموسم من مايو/أيار إلى يونيو ويوليو مثل بعض البلدان الأوروبية.

وتوقف نشاط كرة القدم في مارس الماضي في كثير من البلدان بسبب انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الجائحة.



