  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حظر التجوال في مصر

الحكومة تدرس استمرار إغلاق المحلات ليلاً بعد انتهاء كورونا

الطقس

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا

فيفا

السماح باللعب لـ3 أندية.. قرار جديد من "الفيفا" بشأن اللاعبين

الكاظمي

اغتيال رئيس وزراء العراق.. ملابسات بشأن المحاولة

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 1442 إصابة جديدة .. و35 حالة وفاة

استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليومية

أسعار مفاجئة للدولار أمام الجنيه

مدبولي

رئيس الوزراء يحدد الفئات المستثناة من حظر التجوال

كورونا

وفاة 4.. «الصحة» تكشف نتائج علاج 19 مصابًا بالبلازما

راندي خوان مولر

«حصار كورونا».. لاعب كرة ينام بالمطار 74يومًا

سد النهضة

شرط مفاجئ من إثيوبيا لاستكمال المفاوضات

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا

آخر الأخبار

الطقس
الطقس
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

#

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار غدًا الجمعة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فضلًا عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فهناك فرص هطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا 30% تقريبًا على مناطق متفرقة غرب البلاد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء التي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 33 22
وادي النطرون 34 23
طنطا 34 22
شبين الكوم 35 23
دمنهور 34 22
بلطيم 31 21
مطروح 27 20
السلوم 29 21
سيوة 37 24
بورسعيد 32 23
دمياط 30 23
الزقازيق 35 23
المنصورة 35 22
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 22
العريش 31 21
رفح 30 20
رأس سدر 36 24
نخل 33 17
نويبع 37 23
طابا 34 20
كاترين 31 17
الطور 35 24
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 38 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 25
أسيوط 39 23
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 42 27
أسوان 43 29
ادفو 43 29
أبو سمبل 42 27
الوادي الجديد 41 26
شلاتين 39 27
أبو رماد 37 25
حلايب 37 27
رأس حدربة 36 26

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» روسيا.. تسجيل 49 وفاة جديدة بكورونا في العاصمة موسكو
» «قنبلة موقوتة».. قفزات هائلة في أعداد إصابات كورونا بالهند
» عالِم يحذر من موجة ثانية قاتلة لكورونا في الشتاء
» شرطة الكهرباء تضبط 11 ألف قضية سرقة خلال يوم واحد
» «الطفح الجلدي» علامة على الإصابة بكورونا
» من قوات الأمن.. "طالبان" تطلق سراح 76 أسيرًا لديها
» كورونا.. بيان صادم من "الصحة العالمية" عن إفريقيا
» تبرع 600 ألف شخص ببلازما المتعافين.. «الصحة» تعلق
» حظر مصارعة الثيران في كولومبيا يثير الجدل
» المدير الفني للحرس: مستعدون للدوري.. وأحلم بعودى أمجاده

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية