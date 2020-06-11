» وكيل نقابة الصيادلة يكشف: لدينا 50 ألف صيدلي بدون عمل‎

11 يونيو 2020 - 10:00 م

قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن هناك أزمة في تكليف الخريجين الجدد من الصيادلة منذ عامين، مشيرًا إلى أن الدولة كان عليها أن تستفيد منهم في مواجهة أزمة كورونا.



وأضاف "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبوبكر ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أنه لا يعلم سبب تأخير تكليف الصيادلة حتى الآن، في ظل تعيين الخريجين الجديد من كليات الأسنان والعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك نقص في الأطقم الطبية بوزارة الصحة، وكان من الأولى تعيين الصيادلة لتغطية هذا العجز.



ولفت إلى أن الدولة إذا كانت ليست في حاجة صيادلة خلال هذه الفترة، فعليها أن تعلن عن ذلك، معقبًا: "هي الدولة فاتحة كليات صيدلة عشان الطلاب تتخرج وتقعد في الشارع، هذا شيء غير لائق على الإطلاق".

