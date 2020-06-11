"تاج الدين": لقاح جامعة أكسفورد الأقرب لمواجهة كورونا‎

11 يونيو 2020 - 10:10 م

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المعطيات العالمية تشير إلى قرب إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، وأول لقاح محتمل هو الخاص بجامعة أكسفورد، لافتًا إلى أنه على تواصل مع المؤسسة العالمية للقطاعات المعنية بتوفير اللقاحات لكافة أنحاء العالم بصورة عادلة.



وتابع تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أزمة كورونا على مدار الساعة، ومهتم بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى يجد كل المواطنين الرعاية اللازمة.



ولفت إلى أن بلازما المتعافين عامل مساعد للتماثل للشفاء من فيروس كورونا في الحالات المتأخرة، وليست علاجًا في حد ذاتها، معقبًا: "مش كل مصاب ينفع نعطيه البلازما".



وأشار إلى أن الإصابات بالكورونا في مصر تسير الآن بصورة أفقية، وعندما تنخفض الإصابات بعد المرور بحالة من الثبات، فهذا يعني أن مصر وصلت لمرحلة الذروة.



وأضاف أن الدولة قادرة على السيطرة على المستشفيات الخاصة التي تقدم أسعار مبالغ فيها لعلاج مصابي كورونا في ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن عدد الأسرة التي تعالج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة لا تقارن بما تقدمه الدولة على الإطلاق، معقبًا: "استغلال أزمة المواطنين لتحقيق أرباح أمر غير مقبول على الإطلاق، وهذه قضية وطنية وأخلاقية وطبية والدولة قادرة على القيام بواجبها في هذا الاتجاه".

