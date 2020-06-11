» متحدث "الوزراء": هذا هو سبب تقليص ساعات الحظر

11 يونيو 2020 - 10:20 م

أكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أن الحكومة حريصة على صحة المواطن ،ولكن قراراتنا تراعي أيضا من تضرر بسبب كورونا ، مشيرا إلى أن فتح الأندية من منتصف يونيو حتى أول يوليو فقط لتجديد الاشتراكات وليس لاستقبال الأعضاء.



وقال سعد – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - إن صالات الجيم مازالت مغلقة والقرار مؤجل لحين نهاية شهر يونيو.



وأشار عودة النشاط الرياضي مرتبط بالتزام الأندية بالضوابط الموضوعة من " الشباب والرياضة والصحة".

