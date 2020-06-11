» متحدث "الوزراء": هذا هو سبب تقليص ساعات الحظر

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أكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد  أن الحكومة حريصة على صحة المواطن ،ولكن قراراتنا تراعي أيضا من تضرر بسبب كورونا ، مشيرا إلى أن فتح الأندية من منتصف يونيو حتى أول يوليو فقط لتجديد الاشتراكات وليس لاستقبال الأعضاء.
وقال سعد – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي ام سي " الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان -  إن  صالات الجيم مازالت مغلقة والقرار مؤجل لحين نهاية شهر يونيو.
وأشار عودة النشاط الرياضي مرتبط بالتزام الأندية بالضوابط الموضوعة من " الشباب والرياضة والصحة".
وأوضح المتحدث بامس مجلس الوزراء أن تقليص ساعات حظر سير المواطنين من أجل تسهيل تحرك العاملين والموظفين.

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