خبير يكشف الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة الإثيوبي

11 يونيو 2020 - 10:30 م

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مشروع سد النهضة في إثيوبيا فاشل وأن غرضها هو الحصول على حصة من مياه النهر.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر ردت بقوة على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالبدء في ملء سد النهضة في الأول من شهر يوليو المقبل وهذا أمر حتمي لا رجعة فيه.



وتابع رسلان أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي جعلت المفاوضات حول سد النهضة ليس لها أهمية ولا جدوى لها وغير متعلقة بها، وبذلك فهو حكم بأن المفاوضات حول السد هي مراوغات جديدة وتضيع للوقت ومحاولة من إثيوبي الخروج من المأزق السياسي الذي وضعت نفسها فيه بعد هروبها من مفاوضات واشنطن قبل التوقيع.



وأكد هاني رسلان أن مصر وافقت على بناء السد على أساس توليد الطاقة وأنه من ضمن مقومات التنمية في إثيوبيا وتضمن وثيقة واشنطن أن يولد السد في أقصى أوقات الجفاف 85% من أعلى طاقة مستهدفة وبذلك لا يوجد أي ضرر يقع على إثيوبيا والجفاف الشديد يحدث كل 7 سنوات أو ربما أطول.



وكشف هاني رسلان أن مشروع سد النهضة ليس غرضه توليد الطاقة ولكن علماء المياه كشفوا أن سد النهضة ضعيف في توليد الطاقة والسعة الضخمة للسد البالغة 74 مليار متر مكعب غير مبررة على الإطلاق وكفاءة السد 30% من الطاقة ليكون بذلك مشروع السد بنك للمياه حتى تبيعها إثيوبيا وهو الغرض الحقيقي لبناء السد.

