متحدث الحكومة يكشف معلومة هامة عن مصابي كورونا

11 يونيو 2020 - 11:20 م

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بتأجيل عودة النشاط فى ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد19"، تراعى الأوضاع على أرض الواقع من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشدداً على أن الأغلبية الكاسحة من المصابين حالتهم طفيفة وبسيطة.



وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار تقليص عدد ساعات الحظر يعود إلى الاستجابة إلى المزارعين الذى أكدوا أن محاصيلهم تحتاج إلى الخروج مبكراً من رعايتها.

