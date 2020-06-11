متحدث الحكومة يكشف معلومة هامة عن مصابي كورونا

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بتأجيل عودة النشاط فى ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد19"، تراعى الأوضاع على أرض الواقع من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشدداً على أن الأغلبية الكاسحة من المصابين حالتهم طفيفة وبسيطة.
وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار تقليص عدد ساعات الحظر يعود إلى الاستجابة إلى المزارعين الذى أكدوا أن محاصيلهم تحتاج إلى الخروج مبكراً من رعايتها.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن شراسة الفيروس تراجعت خلال هذه الفترة وهذا أمر ليس قاصراً على مصر بل على كافة دول العالم، وتابع:"المعطيات الصحية تؤكد أن شراسة الفيروس تراجعت ولكن سرعت انتشاره أصبحت أوسع".

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