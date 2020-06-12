الصحة: دربنا 4 آلاف من الأطقم الطبية في مستشفيات العزل

12 يونيو 2020 - 12:00 ص

قال الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزير الصحة، ورئيس المستشفيات التعليمية، إن استراتيجية الوزارة للقضاء على فيروس كورونا، تتمحور في الأساس على حماية الأطقم الطبية من خلال توفير مستلزمات الوقائية بنوعيات جيدة تكفي لمدة طويلة.



وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن البرامج التدريبية التقليدية للوقاية من طرق مكافحة العدوى، لم تكن كافية لمواجهة فيروس كورونا المعروف بسرعة انتشاره.



وأشار إلى أن الوزارة دربت الأطباء على طرق الوقاية من كورونا، عن طريق تقنية الفيديوكونفرس، وهذا استلزم تدعيم الكثير من المناطق بإنترنت قوي.



ولفت إلى أن الوزارة دربت 4 آلاف فرد من الأطقم الطبية العاملين في مستشفيات العزل على مكافحة العدوى، وتطبيق البروتوكول العلاجي للوقاية من فيروس كورونا.



وعن استقالة بعض الأطباء في ظل أزمة كورونا، رد قائلاً: "اللي بيحب بلده هيشتعل، ولن يُوقف مسيرته أي شخص سلبي، الدولة لن يغنيها شخص لا يريد العمل في ظل هذه الأزمة، الوطنية أمر مكتسب بالطبيعة وليس بالغصب".



وأشار إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا تُحدث البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وفقًا لآخر ما انتهت إليه المنظمات الدولية في الخارج، خاصة أن هذا الفيروس جديد، وليس له علاجًا ثابتًا حتى الآن.

