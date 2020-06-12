الطبيب محمود سامي: معظم الأطباء قالوا لي "مش هتشوف تاني"

12 يونيو 2020 - 12:00 ص

كشف الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم، تفاصيل إصابته، مشيرًا إلى أنه تعرض لإجهاد شديد جداً داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل في غيبوبة وعقب إفاقته لم يرى شيء.



وقال «سامي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «ON»،: «لم يتم تشخيصي لمدة يومين، حتى وصلت حالتي لمجلس الوزراء، وتم إصدار بعلاجي على نفقة الدولة.

