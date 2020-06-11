فرنسا.. 27 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لـ29 ألفا و346

11 يونيو 2020 - 11:10 م

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا، الخميس، إلى 29 ألفا و346، عقب تسجيل 27 حالة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الصحة العامة، أن إجمالي الإصابات ازداد بواقع 545 إصابة ليبلغ 192 ألفا و966.

وأشار البيان إلى أن 11 ألفا و465 مصابا ما زالوا يخضعون للرعاية الطبية في المشافي، بينهم 903 مصابين في وحدات العناية المركزة.

كما تعافى 317 شخصا من الإصابة ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 72 ألفا و149.