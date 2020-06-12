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كورونا.. نتنياهو يهدد بإعادة القيود لهذا السبب

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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بإعادة فرض القيود، إثر ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، عن حالة وفاة و214 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال نتنياهو، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنه "سيدرس مع الجهات المختصة إعادة فرض القيود التي كانت مفروضة قبل رفعها الشهر الماضي".
وطالب نتنياهو الإسرائيليين، بـ"احترام التعليمات، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات".
ومع الإصابات الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في إسرائيل إلى 18 ألف و569 حالة بينها 34 خطيرة، فيما توفي 300 شخص، وتعافى 15 ألف و250.
وبداية الشهر الحالي، أقرت الحكومة الإسرائيلية تسهيلات، بعد تراجع معدل الإصابات في حينه، بينها إعادة فتح المدارس والجامعات والشواطئ والفنادق والمطاعم. -

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