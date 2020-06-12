ترامب: الأمريكيون صالحون..والظباط المخالفون "تفاح فاسد"

12 يونيو 2020 - 01:00 ص

حذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الوصف الشامل للأمريكيين بأنهم عنصريون أو متعصبون، مشددًا على أن "الأمريكيين أناس صالحون وجيدون".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، الخميس، خلال اجتماع دائرة مستديرة مع ممثلي منظمات مجتمع مدني تابعة للسود، في مدينة دالاس بولاية تكساس.

وأضاف ترامب قائلا "يجب أن نعمل سويا لمواجهة التعصب والتحيز أينما ظهروا بالولايات المتحدة".

واستطرد قائلا "لكننا لن نحرز أي تقدم ولن نعالج الجروح من خلال تصنيف عشرات الملايين من الأمريكيين المحترمين على أنهم عنصريين أو متعصبين".

وأضاف ترامب قائلا "يجب أن نكون على نفس المسار"، مشيدًا بقوات الشرطة، ووصف أولئك الذين استخدموا القوة المفرطة بأنهم "تفاح فاسد".

وأردف قائلا "يتم إطلاق النار عليهم بدون أي سبب على الإطلاق ويرتدون زي الرسمي للشرطة"، واكد أن محاولاته للمصالحة العرقية ستسير "بسرعة وسهولة".

وتابع ترامب قائلا "لدينا كثير من عناصر القوة المختلفة في هذا البلد، لدينا مثل هذه الإمكانات، لدينا أكبر إمكانات".

وأفاد قائلا "لكننا نبتعد عن الموضوع ونبدأ في التفكير في أشياء لا تهم الأشياء المهمة ، لا نناقشها ولكننا هنا لمناقشة أمور مهمة جدًا اليوم".

كما أوضح أنهم "يعتزمون اتخاذ خطوات حيال عدد من الموضوعات بما فيها الصحة والاقتصاد من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين السود".

كما بين أنهم يعملون على إنهاء مرسوم رئاسي من أجل تطبيق أحدث المعايير المهنية بخصوص استخدام أجهزة الشرطة للقوة في التعامل مع المواطنين.