مشاري راشد يواجه حالة انتحار.. تفاصيل مؤثرة

عبد القادر وحيد
وجه المقريء والمنشد الكويتي مشاري راشد رسالة مؤثرة لأحد مرواد تويتر، والذي يعاني من حالة نفسية سيئة، حيث يفكر في الإقدام على الانتحار.
وكتب مشاري راشد : " لا يا أخي العزيز سلمك الله لا تتمنى الموت، ولا الانتحار فهو من أكبر الكبائر قال تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما".
وأضاف مشاري راشد في رسالته : " رحيم بك أكثر من نفسك، وكن صابراً تنال الرفعة في الدارين ، فوراء كل شئ لم تنله خير أراده الله لك، وأكثر من الدعاء فهو يرد القضاء اللهم اصرف عنا شر ما قضيت".
جاء هذا في رده على أحد حساب " سلطان" الذي فكر في الانتحار، حيث كتب على حسابه قائلا : " هل يجوز الدعاء عَل النفس بالموت وهل يخلد المنتحر في النار تروادني أفكار أكاد أن أقدم عليها".
كما تفاعل آخرون مع صاحب فكرة الانتحار، حيث علق أحدهم :" أسأل الله العظيم أن يفرج همه ويقضي أمره ويبدل كل ما أهمه سعادة ورضا ويزيد إيمانه يارب".
ووجه مغرد رسالة قائلا : " أخي سلطان اعلم من كان في نفس حالتك والآن صار في غني ورفعة وراحة بال ومعه 6 من الأبناء".
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