وزير الإعلام عن عودة فتح المساجد: الناس فهمته غلط

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وكالات- الدويني فولي

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وزير الاعلام

اسامه هيكل

فتح المساجد

الطيران الخارجي

كشف وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، عن حقيقة اللغط الدائر، عن توجه الحكومة لإعادة فتح المساجد في يوليو المقبل، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بدراسة هذا الأمر، في أول يوليو وليس الفتح، وأن ذلك سوف يكون بناءً على تطورات الوضع الصحي، مشيرًا إلى أن بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة حذفت كلمة «دراسة للأوضاع» بداية من يوليو من بيان الحكومة لإثارة البلبلة فيما يتعلق بإعادة فتح المساجد.
وأضاف «هيكل» لبرنامج «يحدث في مصر»، أنه إذا لم يتحسن معدل الإصابات سيبقى الوضع على ما هو عليه، ولن يتم فتح أي شيء، موضحًا أنه سوف تكون هناك العديد من المؤتمرات الصحفية من قبل المسؤولين في الحكومة خلال الأسبوع المقبل، للإعلان عن آخر التطورات المتعلقة بإجراءات مواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ.
وقال «هيكل» إن موضوع إعادة حركة الطيران الدولة، هو أمر محسوم، وسوف يتم الفتح بداية من 1 يوليو المقبل بشكل نهائي، وأكد عودة الطيران والسياحة في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بفيروس كورونا بداية من 1 يوليو المقبل.
وأضح «هيكل» أن الحكومة بحثت أيضًا استمرار إغلاق المحال التجارية ليلًا مثل أغلب الدول الأوروبية حتى بعد انتهاء أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ، مشيرًا إلى أن أزمة «كورونا» لم تكن كلها سلبية وظهرت لها إيجابيات منها تقليل نسبة التلوث وتوفير للطاقة التي كانت تستهلك في المحال والمولات.
وأشار وزير الإعلام، إلى أن د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصحة جيدة، وأنه لا توجد لديه أي أعراض لإصابته بفيروس «كورونا» المستجدّ. ولكنه قرر عزل نفسه في منزله لمدة 14 يومًا بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، مؤكدًا أن العزل الذي خضع له هو إجراء احترازي ليس أكثر.

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