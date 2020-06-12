» "دا أمر محسوم" خبر سار من وزير الإعلام للمصريين

12 يونيو 2020 - 09:58 ص

أكد أسامة هيكل وزير الإعلام ، أن الحكومة قررت عودة السياحة و فتح الطيران في بداية شهر يوليو ، حتي تعود الحياة تدريجيا ، معقبا :" هذا الأمر محسوم بشكل نهائي".



وأضاف "هيكل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"،مع الإعلامي شريف عامر ، أن الحكومة ستعقد عدة مؤتمرات الأسبوع المقبل لعرض الخطط التي وضعتها لعودة الطيران .



وتابع :" حال عدم تحسن معدل الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد سيبقي الوضع علي ما هو عليه ، ولن يفتح أي شئ".

