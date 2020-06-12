2500 مخطوطة إسلامية نادرة بمكتبة إسرائيل الوطنية

12 يونيو 2020 - 09:58 ص

2500 مخطوطة إسلامية نادرة يصل عمرها إلى قرون تستعد مكتبة إسرائيل الوطنية لطرحها على الإنترنت.

وبحسب موقع مجلة "سميثسونيان" الأميركية فإن النصوص تعود إلى الفترة بين القرن التاسع إلى القرن العشرين، وقد تم جمعها من مكتبات ملكية مملوكية، ومغولية، وعثمانية.

المنصة الإلكترونية التابعة للمكتبة، توفر المخطوطات بجودة عالية وشروحات باللغة الإنكليزية، والعبرية، والعربية، وغيرها.

وتحتاج عملية رقمنة المخطوطات إلى ثلاث سنوات لتكتمل، حيث سيقوم الخبراء بمسح المخطوطات مع وضع معايير الحفظ في الاعتبار أثناء تلك العملية.

ويأتي كتاب تحفة الأحرار للشاعر الفارسي عبد الرحمن الجامي، والذي يعتبر أحد أهم الشعراء في التاريخ الإيراني، من بين أهم مخطوطات المكتبة التي ينوي عرضها.

وتتضمن المجموعة أيضا تميمة وقائية من القرن العاشر، مصنوعة من قرآن مصغر، بجانب طبعات متنوعة من القرآن، وكتب مزينة بتطريز أوراق الذهب والأحجار الكريمة.