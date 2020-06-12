» متجاهلا " فلويد" .. "ترامب" : أمريكا تحتاج شرطة أقوي

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متابعات- أمينة عبد العال

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري حاليا إعداد مرسوم لتشجيع رجال الشرطة علي العمل بأكبر قدر من المهنية مدافعا عنهم بأن البلاد لابد أن تمتلك شرطة أقوي ونسيطر علي الشوارع برأفة ".

وتجاهل ترامب في حديثه أمس خلال زيارته إلي دالاس الحديث عن الجدل حول العنصرية و أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ،  ومقتل " جورج فلويد" علي يد عنصر من الشرطة ، مكتفيا بقول " هناك نماذج سيئة في كل مكان و أستطيع أن أقول لكم أن هؤلاء ليسوا كثيرا في الشرطة "، حسبما نشرت "روسيا اليوم " .

كما حذر " ترامب" من التعميم الاعتباطي قائلا :" يجب أن نعمل معا لمكافحة التعصب والأحكام المسبقة في كل مكان لكننا لن نحقق تقدما ولن نشفي جروحنا بوصف ملايين الأمريكيين بشكل اعتباطي بالعنصرية والمعصبين ".


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