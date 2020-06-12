» راغب علامة: ولعت والناس جاعت

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لبنان

راغب علامة

تظاهرات

عقب الفنان اللبناني راغب علامة، علي التوترات التى تشهدها بلاده فى الفترة الراهنة، وتجسدت فى خروج العديد من المظاهرات الشعبية ضد الحكومة اللبنانية.

و غرد راغب علامة، حول الأمر عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "ولعت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها، لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي".

وتابع: "طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمكتسبات، الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن، مستقبل البلد مظلم ومخيف، فات الآوان".

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