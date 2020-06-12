» بدون جمهور.. آمال ماهر تحيي حفلا غنائيا أمام الأهرامات

12 يونيو 2020 - 11:09 ص

بدون جمهور، تحيي الفنانة آمال ماهر، حفلا غنائيا أون لاين من أمام الأهرامات، في التاسعة من مساء اليوم.

ويعد الحدث هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة كورونا، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

ومن المقرر أن يبث الحفل على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنانة.

وكانت آمال ماهر قد طرحت مؤخرا أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز، وستغنيها آمال ماهر لأول مرة لايف في الحفل.