بعد إشاعة وفاته.. دعاء الجسمي يشعل تويتر

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حسين الجسمي

إشاعة وفاته

الدعء

أكرمني ولا تهني

في تدوينة مقتضبة توجه الفنان الإماراتي حسين الجسمي بالدعاء، طالبا من الله إكرامه، وصرف الإهانة عنه.

وكتب الجسمي في تدوينته :" اللهم زدني ولا تنقِصني وأكرمني ولا تُهنّي وأعطني ولا تحرمني".

وتفاعل محبو ومتابعو الجسمي مع تدوينته، حيث علق أحدهم :" شخص مثل حسين الجسمي كثير العمل قليل الكلام وفقك الله يابو علي وسدد خطاك".

وعلق آخر : " الله يحفظك و يطول بعمرك أحبك في الله جمهورك من بلدك الثاني العراق".

يذكر أن أنباء انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاة المطرب الإماراتي الشهير حسين الجسمي في حادث سير مروع.

وكانت مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، قد نفت الخبر، بعد حالة الجدل والحزن التي انتابت الجميع.

وكتبت المذيعة شذى قطان بمحطة راديو "بانوراما إف إم"، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبر كاذب ادعى بوفاة الفنان حسين الجسمي.

 


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