» "ماكرون" يقدم استقالته .. والرئاسة ترد

12 يونيو 2020 - 01:23 م

تداولت صحف فرنسية أنباء عن استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و دعوته إلي انتخابات مبكرة ، من خلال حديثه في اجتماع بالفيديو كونفرانس .

وسارعت الرئاسة لتصدر تصريح تنفي فيه هذه الأنباء مؤكدا أن الرئيس لم يقدم استقالته في أي وقت و أنه لم يشارك في اجتماع عبر الفيديو.

وكانت جريدة " لو فيجارو" نشرت في تقرير أمس أن " ماكرون" أظهر بوضوح خلال اجتماع لممولي حملته في 2017 استعداده للمخاطرة ، لافتة إلي تصريحات أحد المشاركين المزعومين بالفيديو أن هدف الاستقالة هو الدعوة إلي انتخابات مبكرة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، لافتة إلي أن " ماكرون " أكد أنه سيفوز لأنه لا يوجد منافس له .

جدير بالذكر أن العديد من المظاهرات خرجت لتندد بالعنصرية وعنف الشرطة وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل من الحكومة الإسراع في تقديم اقتراحاتها لتحسين أخلاقيات قوات الأمن .