لأول مرة.. هذا اللاعب يتفوق على "صلاح"

12 يونيو 2020 - 01:25 م

وافق فان دايك لاعب ليفربول على تمديد عقده مقابل الحصول على 220 ألف إسترليني، متخطيًا النجم المصرى محمد صلاح، الذى يحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيا، ووفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية.



أكدت تقارير إنجليزية أن اللاعب سيكون الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول، وذلك عقب تمديد عقده بعد تتويج الفريق الإنجليزي بالدوري بعد غياب 30 عاما.

أضافت الصحيفة أن فيرجيل فان دايك، صاحب الـ28 عامًا، يحصل بموجب عققده الحالى على 180 ألف إسترليني أسبوعيا، ووافق على زيادة قدرها 40 ألف إسترليني، فى العقد الجديد، الذى سيبقيه داخل قلعة أننفيلد لمدة 5 سنوات.

وأشارت الصحيفة، إلى فان دايك، سوف يوقع على عقده الجديد، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ يحتاج الفريق 6 نقاط فقط، لاستعادة اللقب الغائب عن خزائن الريدز منذ 30 عاما.

ويأتى رغبة ليفربول، فى توقيع عقد جديد مع فان دايك، بعد إهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بالحصول على خدمات اللاعب، الذى وصل لصفوف الريدز فى صفقة قياسية بقيمة 75 مليون إسترليني، من فريق ساوثهامبتون، فى يناري عام 2018.