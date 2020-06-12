  • الجمعة 12 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد علي خير

إعلامي: مصر مش عايزة فلوس من ليبيا

بالصورة..ابراهيم سعيد يسخر من الأهلى بتوك توك

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة غير متوقعة عن "فايلر"

الحريري

الحريري: هذا "جنون ومذبحة ".. وليس مطلبا

صلاح

لأول مرة.. هذا اللاعب يتفوق على "صلاح"

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

هالة زايد

رد قاسٍ من"الصحة" على استقالة الأطباء

بعد إشاعة وفاته.. دعاء الجسمي يشعل تويتر

بعد إشاعة وفاته.. دعاء الجسمي يشعل تويتر

الاميرة ديانا و دنيا سمير غانم

صور نادرة تجمع الأميرة "ديانا" بـ "دنيا سمير غانم"

بسمة وهبة

بسمة وهبة تخرج عن النص بكلمات جريئة ..و السبب شيري هانم

بعد تعرض ابنتيه للتنمر.. شريف منير: حسبي الله ونعم الوكيل

شريف منير:"هقدم فيكم بلاغ والناس لازم تتلم"

لأول مرة.. هذا اللاعب يتفوق على "صلاح"

الرياضة

صلاح
صلاح
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

دولة إسلامية صامت لأول مرة في مثل هذا اليوم

#

"صلاح" يفاجئ متابعه ويغنى الراب لأول مرة

#

"أجبرت علي هذا الشيء"..سر خطير يكشفه حواس

#

شهر مضان يجبر "صلاح" على هذا الأمر

بطولات

دوري

ليفربول

صلاح

انجليزى

وافق فان دايك لاعب ليفربول على تمديد عقده مقابل الحصول على 220 ألف إسترليني، متخطيًا النجم المصرى محمد صلاح، الذى يحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيا، ووفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية.
أكدت تقارير إنجليزية أن اللاعب سيكون الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول، وذلك عقب تمديد عقده بعد تتويج الفريق الإنجليزي بالدوري بعد غياب 30 عاما.
أضافت الصحيفة أن فيرجيل فان دايك، صاحب الـ28 عامًا، يحصل بموجب عققده الحالى على 180 ألف إسترليني أسبوعيا، ووافق على زيادة قدرها 40 ألف إسترليني، فى العقد الجديد، الذى سيبقيه داخل قلعة أننفيلد لمدة 5 سنوات.
وأشارت الصحيفة، إلى فان دايك، سوف يوقع على عقده الجديد، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ يحتاج الفريق 6 نقاط فقط، لاستعادة اللقب الغائب عن خزائن الريدز منذ 30 عاما.
ويأتى رغبة ليفربول، فى توقيع عقد جديد مع فان دايك، بعد إهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بالحصول على خدمات اللاعب، الذى وصل لصفوف الريدز فى صفقة قياسية بقيمة 75 مليون إسترليني، من فريق ساوثهامبتون، فى يناري عام 2018.
ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر مسابقة البريميرليج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» منذ 114 عاما.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع أبنائه
» " موظفة ولدي راتب مجز".. سعودية فاتها الزواج تشعل مواقع التواصل
» "خلّوا الأفراح أون لاين" اقتراح سار للمقبلين على الزواج
» "ماكرون" يقدم استقالته .. والرئاسة ترد
» يحرم زوجته وأطفاله.. ويسجل تركته لفيلين
» شاهد.. العاهل الأردني يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد
» بريطانيا.. دعوي قضائية ضد الحكومة بسبب الحجر الصحي
» محافظ أسيوط:"كلنا بندفع التمن"
» قتلى ومصابون بسبب انفجار داخل مسجد في كابل
» الأهلي يجهز قائمة مدربين تحسبًا لرحيل فايلر
» أعراض جديدة للمصابين بـ" كورونا" غير الجهاز النفسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية