وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

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الملك سلمان

أخبار السعودية

وصية

الأمير سطام

الإنسان بشر

نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود مقطع يتضمن وصية مؤثرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكتب الأمير سطام :" أقوال خالدة في التاريخ  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله".

وتضمنت كلمات الملك سلمان المؤثرة : " الإنسان بشر.. الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال، أو حتى القوة الجسدية، يوم من الأيام سيواجه ربه تحت الثري تحت التراب، كما هو تراب ".

وأضاف الملك سلمان أنه لابد أن نعمل لهذا اليوم، ديننا يفرض علينا أن ننظر لما بعد الحياة، وأن ننظر لما بعد القوة، ولما بعد المال وما بعد النفوذ، ولما بعد السلطة ولما بعد العلم.

وتساء ل الملك سلمان : هل عملنا في دنيانا نفعا، ونرجو من الله عزوجل أن يعفوا عنا ويغفر لنا، وأن يقدر لنا ما عملناه جميعا، وأن يرحمنا، حينما يكون " يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".


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