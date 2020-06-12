» شاهد.. العاهل الأردني يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد

12 يونيو 2020 - 01:45 م

بالتزامن مع فك حظر التجول الشامل للأسبوع الثاني شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المواطنين صلاة الجمعة .

وتداولت مواقع إخبارية محلية صور للملك وهو يقف وسط المصلين لأداء الصلاة والاستماع إلي خطبة الجمعة ملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها المملكة من تباعد واستخدام الأدوات الشخصية وارتداء الكمامات والقفازات الطبية لمنع تفشي فيروس " كورونا".

يذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت عن إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الخامس من يونيو في إطار تخفيف القيود التي فرضت بسبب تفشي فيروس " كورونا" المستجد مع التأكيد علي الالتزام المسدد بالتعليمات الصحية .





