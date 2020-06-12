» يحرم زوجته وأطفاله.. ويسجل تركته لفيلين

12 يونيو 2020 - 01:58 م

في واقعة نادرة ومثيرة، اقدم مزارع هندي على تسجيل تركته لفيلين، وحرمان زوجته وأطفاله.

وكان رجل هندي قد سجل معظم أرضه، لفيلين بعد أن أنقذا حياته من مجموعة من المجرمين، ما تسبب في إزعاج زوجته وأطفاله.

وبحسب ما تام تداوله فإن المواطن الهندي، آختار إمام، من قرية في ولاية بيهار الشرقية، قال إنه قرر توريث 2.5 هكتار (6.2 فدان) إلى عملاقيه اللطيفين موتي (اللؤلؤ) وراني (الملكة).

وأضاف أنه ببساطة شديدة لا يريد المشقة بعد موته لفيليه اللطيفين، اللذين ليسا أقل من عائلته، بحسب وصفه.

وأوضح المزارع الهندي أنه لا يريد للفيلين أن يواجها مصير الفيلة اليتيمة أو المهجورة التي تموت في الشوارع أو في الحقول المهجورة بسبب نقص الرعاية المناسبة.

وأشار إلى أنه قام بتربية الفيل موتي البالغ من العمر 20 عاما، وراني، البالغ من العمر 15 عاما، منذ أن ولدا لفيل مات منذ فترة.