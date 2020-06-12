  • الجمعة 12 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد علي خير

إعلامي: مصر مش عايزة فلوس من ليبيا

بالصورة..ابراهيم سعيد يسخر من الأهلى بتوك توك

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة غير متوقعة عن "فايلر"

الحريري

الحريري: هذا "جنون ومذبحة ".. وليس مطلبا

صلاح

لأول مرة.. هذا اللاعب يتفوق على "صلاح"

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

هالة زايد

رد قاسٍ من"الصحة" على استقالة الأطباء

بعد إشاعة وفاته.. دعاء الجسمي يشعل تويتر

بعد إشاعة وفاته.. دعاء الجسمي يشعل تويتر

الاميرة ديانا و دنيا سمير غانم

صور نادرة تجمع الأميرة "ديانا" بـ "دنيا سمير غانم"

بسمة وهبة

بسمة وهبة تخرج عن النص بكلمات جريئة ..و السبب شيري هانم

بعد تعرض ابنتيه للتنمر.. شريف منير: حسبي الله ونعم الوكيل

شريف منير:"هقدم فيكم بلاغ والناس لازم تتلم"

يحرم زوجته وأطفاله.. ويسجل تركته لفيلين

الصفحة الأخيرة

يحرم زوجته وأطفاله.. ويسجل تركته لفيلين
يحرم زوجته وأطفاله.. ويسجل تركته لفيلين
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بشأن قاتل أطفاله الثلاثة

#

"بين حنفي وسي السيد" ضاعت صورة القوامة

موتى

هندى

فيلين

تركته

راني

في واقعة نادرة ومثيرة، اقدم مزارع هندي على تسجيل تركته لفيلين، وحرمان زوجته وأطفاله.

وكان رجل هندي قد سجل معظم أرضه، لفيلين بعد أن أنقذا حياته من مجموعة من المجرمين، ما تسبب في إزعاج زوجته وأطفاله.

وبحسب ما تام تداوله فإن المواطن الهندي، آختار إمام، من قرية في ولاية بيهار الشرقية، قال إنه قرر توريث 2.5 هكتار (6.2 فدان) إلى عملاقيه اللطيفين موتي (اللؤلؤ) وراني (الملكة).

وأضاف أنه ببساطة شديدة لا يريد المشقة بعد موته لفيليه اللطيفين، اللذين ليسا أقل من عائلته، بحسب وصفه.

وأوضح المزارع الهندي أنه لا يريد للفيلين أن يواجها مصير الفيلة اليتيمة أو المهجورة التي تموت في الشوارع أو في الحقول المهجورة بسبب نقص الرعاية المناسبة.

وأشار إلى أنه قام بتربية الفيل موتي البالغ من العمر 20 عاما، وراني، البالغ من العمر 15 عاما، منذ أن ولدا لفيل مات منذ فترة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» منذ 114 عاما.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع أبنائه
» " موظفة ولدي راتب مجز".. سعودية فاتها الزواج تشعل مواقع التواصل
» "خلّوا الأفراح أون لاين" اقتراح سار للمقبلين على الزواج
» "ماكرون" يقدم استقالته .. والرئاسة ترد
» يحرم زوجته وأطفاله.. ويسجل تركته لفيلين
» شاهد.. العاهل الأردني يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد
» بريطانيا.. دعوي قضائية ضد الحكومة بسبب الحجر الصحي
» محافظ أسيوط:"كلنا بندفع التمن"
» قتلى ومصابون بسبب انفجار داخل مسجد في كابل
» الأهلي يجهز قائمة مدربين تحسبًا لرحيل فايلر
» أعراض جديدة للمصابين بـ" كورونا" غير الجهاز النفسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية