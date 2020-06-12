الحريري: هذا "جنون ومذبحة ".. وليس مطلبا

12 يونيو 2020 - 02:00 م

وصف رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الحديث عن إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأنه جنون.





وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "التهويل بإقالة رياض سلامة جنون اقتصادي وسياسي ودستوري سيذبح الاقتصاد اللبناني من الوريد إلى الوريد".





وأضاف: "يبحثون عن مخرج لإنقاذ أنفسهم من شر قراراتهم وأفعالهم، وليس عن حل لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور الليرة".



