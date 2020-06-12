الحريري: هذا "جنون ومذبحة ".. وليس مطلبا

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وكالات- الدويني فولي

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إقالة

تظاهرات

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وصف رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الحديث عن إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأنه جنون.
وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "التهويل بإقالة رياض سلامة جنون اقتصادي وسياسي ودستوري سيذبح الاقتصاد اللبناني من الوريد إلى الوريد".

وأضاف: "يبحثون عن مخرج لإنقاذ أنفسهم من شر قراراتهم وأفعالهم، وليس عن حل لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور الليرة".

وعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اجتماعا ثلاثيا، عقب جلسة مجلس الوزراء الطارئة الخاصة ببحث الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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