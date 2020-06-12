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الداخلية: ضبط 4386 سائق نقل جماعي لم يلتزم بارتداء الكمامة

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية
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وكالات- الدويني فولي

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الداخلية

الإجراءات القانونية

ارتداء كمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وقامت أجهزة الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (4386) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

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