  • الجمعة 12 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة الأمريكية تقتل سيدة في واشنطن

مقتل شخص وإصابة 12 في إطلاق نار بأمريكا

رئيس الوزراء

إيقاف عقود الزواج لمدة عام.. تعرف على قرار الحكومة

هالة زايد

رد رسمي من "الصحة" على انسحاب المستشفيات الخاصة من معركة كورونا

أرشيفية

جثة تسافر عبر القطار 5 ساعات دون اكتشافها!

اوفرين وصلاح

«لوفرين» لـ «محمد صلاح»: عادة أنت بخيل.. أنا متفاجئ

مرتضى منصور

إحالة مرتضى منصور للجنة تحقيقات "الفيفا"

محمد علي خير

إعلامي: مصر مش عايزة فلوس من ليبيا

بالصورة..ابراهيم سعيد يسخر من الأهلى بتوك توك

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة غير متوقعة عن "فايلر"

الحريري

الحريري: هذا "جنون ومذبحة ".. وليس مطلبا

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

برلماني يتهم الحكومة بإهدار 700 مليار جنيه

الحياة السياسية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مصر تخصص 100 مليار جنيه لمواجهة "كورونا"

#

200 مليار جنيه لإنقاذ 5 آلاف مصنع

مجلس النواب

الحكومة

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب تعنت العديد من موظفي المحليات في تفعيل قانون التصالح مما يضيع على الدولة أكثر من 700 مليار جنيه .

وأوضح عبد العزيز في البيان الذي تقدم به ونشرته " الدستور " أن العديد من المواطنين تواصله معه شخصيا بسبب رفض موظفين في إحياء كثير في محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والجيزة وغيرهم في قبول أوراقهم من أجل تصحيح أوضاعهم وعمل مصالحة، وفقا لما جاء في قانون التصالح ،والذي اشتغل عليه أعضاء البرلمان لأكثر من ثلاث سنوات من أجل إخراجه للنور، بل وتم تعديله لكي يشجع أصحاب العقارات على التصالح، مضيفا أنه بعد كل هذا الجهد يتسبب تعنت الموظفين  عدم فهم للقانون في إهدار المليارات على الدولة  دون أي مبرر

وأشار "عضو  مجلس النواب" إلى أن  الأزمة تكمن في عدم تفهم بعض الموظفين القانون أو القرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، وهي أزمة تواجه مصر بأكملها، حيث يوجد 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر، لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.

وأكد "عضو  لجنة الإسكان بالبرلمان"  أنه سيتواصل مع المهندس مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية ورئيس البرلمان من أجل إرسال مذكرة تفصيلية للشئون القانونية بكل الإحياء من أجل فتح التصالح مع المواطنين في مخلفات البناء لتصحيح أوضاعهم القانونية وهو ما سيجلب للدولة مئات المليارات هي في أمس الحاجة لهم لدعم الموازنة العامة للدولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس جامعة الفيوم يعلن تبرعه ببلازما الدم بعد تعافيه
» دراسة مذهلة: نزلات البرد تحمي من الإصابة بكورونا
» الصراع على العرش.. تغييرات جذرية والملكة إليزابيث تعلق أعمالها
» برلماني يتهم الحكومة بإهدار 700 مليار جنيه
» قلق بـ "الجبلاية" بعد إصابة 3 حكام بكورونا
» منذ 114 عاما.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع أبنائه
» " موظفة ولدي راتب مجز".. سعودية فاتها الزواج تشعل مواقع التواصل
» "خلّوا الأفراح أون لاين" اقتراح سار للمقبلين على الزواج
» "ماكرون" يقدم استقالته .. والرئاسة ترد
» يحرم زوجته وأطفاله.. ويسجل تركته لفيلين
» شاهد.. العاهل الأردني يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية