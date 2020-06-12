» برلماني يتهم الحكومة بإهدار 700 مليار جنيه

12 يونيو 2020 - 02:47 م

تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب تعنت العديد من موظفي المحليات في تفعيل قانون التصالح مما يضيع على الدولة أكثر من 700 مليار جنيه .

وأوضح عبد العزيز في البيان الذي تقدم به ونشرته " الدستور " أن العديد من المواطنين تواصله معه شخصيا بسبب رفض موظفين في إحياء كثير في محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والجيزة وغيرهم في قبول أوراقهم من أجل تصحيح أوضاعهم وعمل مصالحة، وفقا لما جاء في قانون التصالح ،والذي اشتغل عليه أعضاء البرلمان لأكثر من ثلاث سنوات من أجل إخراجه للنور، بل وتم تعديله لكي يشجع أصحاب العقارات على التصالح، مضيفا أنه بعد كل هذا الجهد يتسبب تعنت الموظفين عدم فهم للقانون في إهدار المليارات على الدولة دون أي مبرر

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن الأزمة تكمن في عدم تفهم بعض الموظفين القانون أو القرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، وهي أزمة تواجه مصر بأكملها، حيث يوجد 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر، لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.

وأكد "عضو لجنة الإسكان بالبرلمان" أنه سيتواصل مع المهندس مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية ورئيس البرلمان من أجل إرسال مذكرة تفصيلية للشئون القانونية بكل الإحياء من أجل فتح التصالح مع المواطنين في مخلفات البناء لتصحيح أوضاعهم القانونية وهو ما سيجلب للدولة مئات المليارات هي في أمس الحاجة لهم لدعم الموازنة العامة للدولة.