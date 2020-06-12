» رئيس جامعة الفيوم يعلن تبرعه ببلازما الدم بعد تعافيه

أعلن رئيس جامعة الفيوم، الدكتور أحمد جابر شديد، أنه قرر أن يكون أول المتبرعين بالبلازما وفقا للقواعد الطبية المنظمة لذلك، إضافة إلى أفراد أسرته الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه.

وقال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور ياسر مجدي حتاتة، إن مبادرة التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة, تأتي استمرارًا للتأكيد على دور الجامعة في أداء رسالتها في خدمة المجتمع وتطوير أساليب الرعاية الصحية.

وأوضح عميد كلية الطب، أنه جرى تشكيل فريق من المستشفيات الجامعية، وأساتذة كلية الطب تحت إشرافه ويضم الفريق كل عاصم العيسوي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع, شهيرة الشافعي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، وعصام علي حسن، أستاذ أمراض الباطنة.