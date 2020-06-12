إيقاف عقود الزواج لمدة عام.. تعرف على قرار الحكومة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إيقاف الزواج لمدة عام بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقال إن ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو المقبل، لا أٍساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيانه اليوم الجمعىة، أنه تواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.



