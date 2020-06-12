  • الجمعة 12 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة الأمريكية تقتل سيدة في واشنطن

مقتل شخص وإصابة 12 في إطلاق نار بأمريكا

رئيس الوزراء

إيقاف عقود الزواج لمدة عام.. تعرف على قرار الحكومة

هالة زايد

رد رسمي من "الصحة" على انسحاب المستشفيات الخاصة من معركة كورونا

أرشيفية

جثة تسافر عبر القطار 5 ساعات دون اكتشافها!

اوفرين وصلاح

«لوفرين» لـ «محمد صلاح»: عادة أنت بخيل.. أنا متفاجئ

مرتضى منصور

إحالة مرتضى منصور للجنة تحقيقات "الفيفا"

محمد علي خير

إعلامي: مصر مش عايزة فلوس من ليبيا

بالصورة..ابراهيم سعيد يسخر من الأهلى بتوك توك

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة غير متوقعة عن "فايلر"

الحريري

الحريري: هذا "جنون ومذبحة ".. وليس مطلبا

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

وصية مبكية للملك سلمان ينشرها أمير سعودي

خلال موسم الحصاد.. الروبوتات تحل مشكلة نقص العمالة ببريطانيا

الصفحة الأخيرة

ربوتات
ربوتات
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

السعودية تحل مشكلة مؤرقة طال انتظارها

لجأ المزارعون في بريطانيا إلى استخدام الروبوتات خلال عملية الحصاد هذا الموسم، في ظل ندرة العمالة الموسمية نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
ويستخدم المزارعون الروبوتات لسد النقص في أعدداد العاملين، خلال حصاد الفاكهة والخضروات الطرية؛ مثل الفراولة، والخس، والتوت الأزرق. ويأملون في استخدامم هذه التقنية بشكل كامل خلال موسم 2021.

وتقوم جامعة لينكولن، ومركز (Agri-EPI)، ومركز تكنولوجيا التصنيع وشبكة نقل المعرفة، بدعم من أكثر من 100 من منتجي الأغذية، بتطوير الجهود الرامية إلى سد النقص في عدد العمال.

يأتي ذلك وسط مخاوف من وباء فيروس كورونا، وفي ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في عدد العمال الموسميين القادمين إلى مزارع المملكة المتحدة.

وتقول صحيفة "ديلي ستار"، إن هناك حاجة إلى حوالي 80 ألف عامل لسد الطلب سنويًا، لكن في ظل قيود فيروس كورونا، فمن المتوقع أن يأتي 30 في المائة فقط من هذا العدد إلى المملكة المتحدة هذا الموسم.

وقال البروفيسور سيمون بيرسون، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية في جامعة لينكولن، إنه قد تثير "مشاكل خطيرة" في سوق العمل، أبرزها قطف الفواكه والخضروات.

وقال علي كابر، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين (NFU)، إنها خطوة رائعة "طال انتظارها".

وأضاف: "يواجه المزارعون تحديًا مستمرًا حول توافر العمالة الموسمية وتكلفتها والوصول إليها، والتي تفاقمت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والآن (كوفيد - 19).

ويمثل هذا الأمر تحديًا عالميًا، حيث تواجه العديد من البلدان حول العالم صعوبات موسمية في العمالة.

وتابع: "إنني أشيد بالكونسورتيوم لطاقته في محاولة تسريع استخدام الروبوتات في قطاعي الفاكهة والخضار، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من الفريق الذي يقدم حلولًا آلية جديدة للمزارعين والمزارعين البريطانيين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس جامعة الفيوم يعلن تبرعه ببلازما الدم بعد تعافيه
» دراسة مذهلة: نزلات البرد تحمي من الإصابة بكورونا
» الصراع على العرش.. تغييرات جذرية والملكة إليزابيث تعلق أعمالها
» برلماني يتهم الحكومة بإهدار 700 مليار جنيه
» قلق بـ "الجبلاية" بعد إصابة 3 حكام بكورونا
» منذ 114 عاما.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع أبنائه
» " موظفة ولدي راتب مجز".. سعودية فاتها الزواج تشعل مواقع التواصل
» "خلّوا الأفراح أون لاين" اقتراح سار للمقبلين على الزواج
» "ماكرون" يقدم استقالته .. والرئاسة ترد
» يحرم زوجته وأطفاله.. ويسجل تركته لفيلين
» شاهد.. العاهل الأردني يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية